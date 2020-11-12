Başkan Atay, "Efeler'de 86 evin hasar tespiti yapıldı" - Son Dakika

Başkan Atay, "Efeler'de 86 evin hasar tespiti yapıldı"

12.11.2020 16:05
Başkan Atay,

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İzmir Depremi'nin ardından Efeler Belediyesi olarak İnşaat Mühendisleri Odası ile ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İzmir Depremi'nin ardından Efeler Belediyesi olarak İnşaat Mühendisleri Odası ile ortak çalışma yaptıklarını söyledi.

Depremin ardından çok hızlı bir şekilde bir hat oluşturduklarını ifade eden Başkan Atay, "Depremin ardından evleri zarar gören veya duvarlarında çatlak oluşan vatandaşlarımız belediyemize bildirdi. Efeler'de 86 evde çatlak oluştuğu yönünde ve bu evlerin hasar tespitinin yapılması konusunda talep aldık. Tüm taleplere oluşturduğumuz ekipler gitti ve hasar tespiti yapıldı" dedi.

Hasar tespitinin ardından yalnızca bir evin oturulamaz durumda olduğunun belirlendiğini belirten Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Evi depremden zarar gören ve evlerine girmeyen ailemize hemen otelden yer ayırttık, istedikleri kadar kalabileceklerini söyledik fakat kendileri akrabalarında kalmak istedi. Diğer binalarımızla ilgili olarak da gerekli tedbirler alındı. Bunun dışında Efeler'de boşaltılan herhangi bir bina söz konusu değil" diye konuştu.

Olası bir depremde toplanma yerleri konusunda geçen yıl çalışma yaptıklarını hatırlatan Başkan Atay, şöyle konuştu: "Toplanma alanlarının neresi olduğunu belirledik ve o arsalar üzerine geçen yıl levhalar astık. Bu levhaları fark etmemiş veya görmemiş vatandaşlarımız için de şöyle bir çalışma yaptık; Efeler Belediyesi internet sayfamıza girerek, mahallelerini seçebilirler ve ikamet ettikleri yere en yakın toplanma alanının neresi olduğunu öğrenebilirler" - AYDIN

Başkan Atay, Efeler'de 86 evin hasar tespiti yapıldı

İnşaat Mühendisleri Odası, Mehmet Fatih Atay, Efeler, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay, 'Efeler'de 86 evin hasar tespiti yapıldı' - Son Dakika


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