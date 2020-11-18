Başkan Atay, "Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız" - Son Dakika

Başkan Atay, "Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız"

18.11.2020 10:23
Başkan Atay,

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği deprem toplantısında ilçede meydana gelebilecek olası bir depreme hazırlık ve depremin en az hasarla atlatılabilmesi için alınacak önlemler konuşulurken, Başkan Mehmet Fatih Atay, çalışmalar sonucu elde ettikleri verilere göre Efeler'deki binaların 4'te...

Efeler Belediyesi'nin düzenlediği deprem toplantısında ilçede meydana gelebilecek olası bir depreme hazırlık ve depremin en az hasarla atlatılabilmesi için alınacak önlemler konuşulurken, Başkan Mehmet Fatih Atay, çalışmalar sonucu elde ettikleri verilere göre Efeler'deki binaların 4'te 3'ünün dayanıksız olduğunu açıkladı.

Efeler'deki sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşların temsilcileri, Efeler Belediyesi'nin organize ettiği toplantıda olası bir depremin yol haritasını konuşmak için bir araya geldi. Nevzat Biçer Konferans Salonu'nda yapılan toplantıdan birlikte çalışma kararı çıktı.

Prof. Dr. Övgün "Binaların 7 civarındaki depreme dayanıklı inşa edilmesi gerekiyor"

Toplantı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın telekonferans üzerinden yaptığı konuşma ile başladı. Aydın'da yaşanacak olası depremin 7 şiddetinden fazla olmayacağını söyleyen Ercan, "Binaların 7 civarındaki depremlere dayanıklı olarak inşa edilmesi gerekiyor. Aydın-İzmir demiryolunun üstü bölge için güvenli, demiryolunun altına gidildikçe deprem riski artıyor. Nazilli, Kuyucak ve Söke gibi büyük ilçelerimiz genellikle demiryolu altına doğru yapılaşmaya başlamış. Tarım alanlarında da kesinlikle yapılaşmaya gidilmemeli. Bu alanlarda toprak yapısından dolayı tehlike mevcuttur. Aydın'da hızlıca bina taramaları yapılmalı, kentsel dönüşüm uygulanacaksa demiryolunun üstüne yapılmalı, Islak ve yumuşak toprağı olan bölgelerden uzak durulmalı" dedi.

Yapılardaki teknik özelliklerin nasıl olması gerektiğine de değinen Ercan, "Evlerin nemden, sudan korunması gerekiyor. Binalarda mutlaka çatı yapılması zorunluluğu getirilmelidir. Temelin ıslak olmaması gerekiyor. Her 5 kat için bir perde kat olması gerekiyor. Dükkanlar konutların altına yapılmamalı, ayrı olmalı. Yapılaşma planı yapılırken jeofizik mühendisleri ile çalışılmalıdır" diye konuştu.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın tavsiyelerinin ardından sözü Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay aldı. Atay, Prof. Dr. Ercan'ın depremden korunma kılavuzu olarak kaleme aldığı 'Korkma' isimli kitabın ilçedeki okullarda dağıtılacağını ve böylece çocuklarda deprem bilincinin artacağını söyledi.

Başkan Atay, "İlçemizdeki 43 bin 638 binadan yalnızca 4'te biri depreme dayanıklı"

Dönemin Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'e deprem konusunun ele alınacağı bir kurul oluşturulması talebinde bulunduklarını ancak olumlu bir dönüş alamadıklarını söyleyen Başkan Atay, "Belediyemizin ilgili müdürlüğü 1 buçuk yıl içinde Efeler'deki binaların raporunu çıkardı. İlçemizdeki 43 bin 638 binadan yalnızca 4'te 1'i depreme dayanıklı 4'te 3 maalesef yorgun ve dayanıksız binalar. Bu durum bizi acil tedbirler almaya zorluyor. Bu toplantı sonunda alacağımız kararlara tüm kurum ve kuruluşlar olarak hepimiz uymalıyız. Bu kararlar belki birilerinin daha çok para kazanmasına engel olacak ama küçücük bir çocuğun hayatını kurtaracak" dedi. Tüm kurumların bir araya gelerek yol haritası çizmesi gerektiğini vurgulayan Atay, "Bizim hiçbir siyasal korkumuz yok. Seçilip seçilememe kaygımız yok. İnsanlarımızın yaşamını kötü etkileyecek hiçbir karar almayacağız. Makamların gelip geçici olduğunu çok iyi biliyoruz. Birlikte karar alalım ve uygulayalım" ifadelerinde bulundu.

"Komisyon kuruldu"

Başkan Atay'ın konuşmasının ardından kurum, kuruluş ve STK temsilcileri de öneri ve taleplerini dile getirmek için konuşmalarda bulundu. Temsilciler, imar barışı ile ruhsatlandırılan binalara, bazı AVM' lerin ve iş yerlerinin kolonlarla oynadığına, ada bazlı kentsel dönüşüm çalışmaları yapılması gerektiğine dikkat çekti. Öte yandan, deprem anında koordinasyonun sağlanması için yerel yönetimler ve vatandaşların iletişimi sağlayacak altyapı çalışmalarına şimdiden başlanması gerektiği ifade edildi.

Toplantı sonunda Efeler'de olası bir deprem öncesinde alınacak tedbirlerin, deprem anında yürütülecek faaliyetlerin ve sonrası için oluşturulacak kriz yönetiminin detaylarını kararlaştıracak bir komisyon oluşturuldu. Komisyon, 23 Kasım Pazartesi günü Efeler Belediyesi hizmet binasında bir araya gelecek. - AYDIN

Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız
Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız
Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız
Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız
Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız
Başkan Atay, Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız

Mehmet Fatih Atay, Deprem, Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay, 'Efeler'deki binaların 4'te 3'ü depreme dayanıksız' - Son Dakika


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