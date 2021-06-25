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Başkan Atay engelleri kaldırıyor - Son Dakika

Başkan Atay engelleri kaldırıyor

25.06.2021 16:12
Başkan Atay engelleri kaldırıyor, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden yürüme engelli Gülseren Çobanoğlu'nun, Efeler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ilettiği talebi yerine getirdi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden yürüme engelli Gülseren Çobanoğlu'nun, Efeler Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kendisine ilettiği talebi yerine getirdi.

Efeler Belediyesi kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Seni Unutmak İstemedim ki' adlı tiyatro oyununu izlemek istediğini, fakat tiyatronun sahneleneceği Pınarbaşı Mesire Alanı'na ulaşmakta güçlük çekeceğini aktaran Gülseren Çobanoğlu, ulaşım konusunda Efeler Belediyesi'nden destek istedi. Bu kapsamda Başkan Atay'ın talimatı ile harekete geçen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli, belediyeye ait engelsiz yaşam aracı ile Çobanoğlu'nu evinden alarak, tiyatronun sahneleneceği alana ulaşımını sağladı. Başkan Atay'a ve Efeler Belediyesi'ne teşekkür eden Gülseren Çobanoğlu, "Bu etkinliğe katılmamı sağlayan Efeler Belediye Başkanımızdan Allah razı olsun. Ulaşımım sağlanmasaydı katılma şansım olmayacaktı. Tiyatro da çok güzeldi, başkanımız sayesinde çok güzel bir akşam yaşadım" dedi.

Efeler Belediyesi'nin Engelsiz Yaşam Aracı ile engelli vatandaşların, resmi kurumlardaki veya hastanelerdeki her türlü iş ve randevuları için ulaşım desteği veriliyor. Engelsiz yaşam aracı hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların, Efeler Belediyesi'nin çağrı merkezini 444 80 09 numaralı telefondan arayarak, adres, iletişim bilgileri ve nereye gitmek istediklerini belirtmesi yeterli oluyor. Talepte bulunan vatandaşlarla iletişime geçen Efeler Belediyesi ekipleri, engelsiz yaşam aracı ile vatandaşların diledikleri yerlere ulaşımını sağlıyor. - AYDIN

Başkan Atay engelleri kaldırıyor
Başkan Atay engelleri kaldırıyor
Başkan Atay engelleri kaldırıyor

Mehmet Fatih Atay, Engelli, Efeler, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay engelleri kaldırıyor - Son Dakika


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