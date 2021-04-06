Başkan Atay, enginar hasadına katıldı - Son Dakika

Başkan Atay, enginar hasadına katıldı

06.04.2021 14:08
Başkan Atay, enginar hasadına katıldı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; Efeler Belediyesi tarafından Baltaköy Mahallesi'nde yetiştirilen enginarların ilk hasadını yaptı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay; Efeler Belediyesi tarafından Baltaköy Mahallesi'nde yetiştirilen enginarların ilk hasadını yaptı.

'En büyük hedefim enginar üzerine' diyerek Baltaköy Mahallesi'ndeki atıl durumdaki tarım arazisini üretime açan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, enginarların hasadını başlattı. Bölgedeki kadın üreticilerle birlikte enginar tarlasında buluşan Başkan Atay, "Enginarı özellikle kadınlar ve Efeler halkımızla bir bütün olarak görmeliyiz. Sadece enginar yetiştirmiyoruz, mutlu bir toplum oluşturmanın temellerini atıyoruz." dedi.

Enginar başta olmak üzere, kentin tarım ürünlerinin Efelerli kadın çalışanların ellerinde işleneceği, Tepecik Mahallesi'ndeki Tarımsal Ürün Fabrikası'nın kaba inşaatının bittiğini ifade eden Atay, yakın zamanda makinelerin yerleştirilerek fabrikanın üretime başlayacağını belirtti. Başkan Atay, "Tarım ürünlerimizin sanayisinin gerçekleşeceği bir ortamı oluşturacağım, istihdam yaratacağım, katma değer yaratacağım, çiftçilerimizin ekonomik durumlarının artarak refah içinde yaşamalarına yönelik faaliyetlerde bulunacağım. Söz vermiştim, verdiğim sözleri hayata geçiriyorum. Bugün hasadını gerçekleştirdiğimiz enginarlarımız fabrikamızda işlenecek, orada da sadece kadınlar istihdam edilecek. Kadınların sosyal ortamda, ekonomik şartlarda kendilerini kanıtlayabilecekleri bir ortam oluşturmak istiyoruz. Kadınların özgürleşebilmeleri için, ekonomik olarak da özgürlüklerine kavuşmaları gerekiyor. Kadınların özgür olmaları, onların mutlu olmalarını sağlayacak. Kadının mutlu olması, ailelerinin mutlu olmalarını ve çocuklarının mutlu bir ortamda yetişmelerini sağlayacak. Bu durumu çok önemsediğimiz için, burayı bir bütün olarak görmek gerektiğine inanıyorum. Sadece enginar yetiştirmek olarak görmemek; sevginin, mutluluğun, kadınların özgürleşmesinin bir yansıması olarak görmek gerekiyor. İlk enginar hasadımızla birlikte Efelerimizde mutlu bir toplumun temelini atıyoruz. Hayırlı olsun" diye konuştu. - AYDIN

Başkan Atay, enginar hasadına katıldı
Başkan Atay, enginar hasadına katıldı
Başkan Atay, enginar hasadına katıldı
Başkan Atay, enginar hasadına katıldı

Mehmet Fatih Atay, İstihdam, Efeler, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay, enginar hasadına katıldı - Son Dakika


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