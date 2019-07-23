Son Dakika Haberleri: Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu
Son Dakika Güncel Haber

Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu

17 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Başkanımızı ziyaretimize bekliyoruz.

Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, " Başkanımızı ziyaretimize bekliyoruz. Gelirse kahvesini kendi ellerimle yapacağım" diyen kadın esnaf Selma Değirmen'i ziyaret etti, kahvesini içti.

Aydın'ın uzun yıllar ticaretinde önemli rol oynayan 470 işyerinin bulunduğu ESKO İşhanı'na Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Belediye binasının hemen yakınında bulunan komşu iş merkezinde Başkan Atay'ı esnaf sıcak karşıladı. Seçim sürecinde esnafla yerel yönetimin güçlü bir bağ oluşturma sözünü veren Başkan Atay, bu diyaloğu sağlıklı biçimde sürdürmek istediğini vurguladı. Kafeterya sahibi Selma Değirmen'in kahve davetinin ardından tek tek esnafı gezen Başkan Atay, "Esnafımız yerel ekonomimizin en önemli unsurlarından biridir. Aynı zamanda sosyal hayatımızın dengesi açısından esnafımızın yaşaması, ayakta kalması gerekiyor. Bizler yerel yönetim olarak esnafımızın taleplerini yasalar çerçevesinde her zaman yerine getirmek, onların işini kolaylaştırmak istiyoruz" dedi.

Başkan M. Fatih Atay ESKO esnafına sıcak karşılamaları nedeniyle de teşekkür etti. - AYDIN
Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:49 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Acılı çıkan tarhanaya 100 bin liralık dava! On Birinci Kalkınma Planı Resmi Gazete'de yayımlandı Türk ve ABD'li yetkililer arasında kritik zirve! MSB'den ilk açıklama geldi Dışişleri'nden İsrail'e şiddetli kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:07:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Atay ESKO esnafı ile buluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]