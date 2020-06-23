Başkan Atay Girne Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Atay Girne Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mahalle toplantılarına devam ediyor.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Mahalle toplantılarına devam ediyor. Başkan Atay, düzenlenen ziyarette Girne Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, göreve başladığı 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nin ardından rutin haline getirdiği mahalle buluşmalarına, korona virüs salgını sebebiyle ara vermişti. Salgında normalleşme döneminin başlamasıyla beraber Başkan Atay, Efeler halkı ile buluşmalarına kaldığı yerden tekrar başladı.


Beraberindeki birim müdürleriyle birlikte Girne Mahallesi'ndeki Ceylankent Sitesi'ni ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'a, Girne Mahallesi Muhtarı Şule Cıvkaroğlu da eşlik etti. Başkan Atay, gerçekleştirdiği ziyarette mahalle sakinlerinin talep ve görüşlerini dikkatle dinledi. Seçim öncesi Girne Mahallesi'nde yapılan toplantıda kalabalık şekilde ağırlandığını hatırlatan Başkan Atay, "Seçimden sonra gelip tekrar birlikte olacağımızı, sorunları ve taleplerinizi dinleyeceğimizi söylemiştim. Şimdi tekrar bir aradayız, yapılması gerekenleri ve isteklerinizi sizden dinlemek için buradayız. Daha önce yapacağımız çalışmaları sizlerle paylaşmıştık. Onların bir kısmını gerçekleştirdik bir kısmına da planlamalar dahilinde yapmaya devam ediyoruz. Gündüz bakımevimizi yaptık bir tane daha açacağız. Ege Bölgesi'nin en büyük otizm merkezini kuracağız. En önemlisi eski minibüs garajına otopark üstüne de çarşı yapacağız. Sizler için yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.


Başkan Atay'a, Girne Mahallesi'nde gerçekleştirilen yol yapım çalışmalarından memnun olduklarını söyleyen yaşlı bir çift ise " Genç, dinamik, pırıl pırıl çalışanlarınız var, yolumuz bozukken bir-iki defa yürüme zorluğu nedeniyle düştük ama şimdi ekibinizin yaptığı çalışmalardan sonra yolumuzdan çok memnunuz, teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.


Efeler Belediyesi'nin halkla ilişkiler birimi Efe Masa'nın da hazır bulunduğu toplantı korona virüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleştirildi. Katılımcılar girişte ellerini dezenfekte etti. Efe Masa çalışanları da maske desteğinde bulundu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Girne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 03:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay Girne Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika

Son Dakika

22:11 Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak 21:30 Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım 20:52 Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan koronavirüs uyarısı: Pandemi büyüyor 20:28 Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı 20:15 Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı 19:55 Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 27 kişi vefat etti, 1268 yeni vaka tespit edildi 19:24 Esenyurt'ta sel sularını kapılan kadını kurtaran adam konuştu: Elleri biraz parçalanmıştı 17:03 Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı 14:36 Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz 14:25 İstanbul'daki fırtına sırasında canlı yayın yapan muhabir kanlar içinde kaldı 12:09 Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti 11:56 Metin Feyzioğlu'nun Anıtkabir'den paylaştığı fotoğraf sonrası TBB'de istifa 11:20 Eve çağırdığı trans bireyi 22 yerinden bıçaklayıp öldüren sanık, müebbet hapis cezasına çarptırılınca baygınlık geçirdi 10:31 5 kişiye mezar olan faciadan yeni görüntüler! Dağ yarıldı, içinden sel suları fışkırdı 10:30 Ormanda bulunan kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı! 6 kişi gözaltına alındı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: İstanbul'da selin oluşturduğu zararlar giderilecek
21:48
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
21:47
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cansız bedeni bulundu
21:38
Trump meydan okudu: Başkanınız olduğum sürece Washington'da asla özerk bölge olmayacak
21:22
Şeyma Subaşı, sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldığı iddialarına yanıt verdi
21:13
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan Macron'a tepki: Libya'da barışı önemsiyorsa, darbeci Hafter'i desteklemekten vazgeçmeli
21:06
Esenyurt'taki selde hortumla hayata tutunan vatandaş yaşadığı dehşet anlarını anlattı: Ölümü tattım
20:46
Son Dakika: Camiler beş vakit cemaatle namaza açıldı
20:18
Bakan Koca; Adana, Ankara ve Kocaeli'de yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı
20:01
Cam silerken ayağı kayan kadın, 6. kattan düşerek hayatını kaybetti
19:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 22:14:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Atay Girne Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]