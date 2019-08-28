Son Dakika Haberleri: Başkan Atay, Güzelhisar esnafıyla kahvaltıda buluştu
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Başkan Atay, Güzelhisar esnafıyla kahvaltıda buluştu

1 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, esnafla buluşmalarını bu hafta Güzelhisar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Başkan Atay, Güzelhisar esnafıyla kahvaltıda buluştu, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, esnafla buluşmalarını bu hafta Güzelhisar Mahallesi'nde gerçekleştirdi.

Başkan Atay, daha önce Kurtuluş Mahallesi ve Ayakkabıcılar Çarşısı esnafıyla kahvaltıda buluşmuş, sorunlarını dinlemişti. Başkan Atay ve Efeler Belediyesi birim müdürleri bu kez Güzelhisar Mahallesi'nde halkın ve esnafın isteklerini dinledi. Başkan Atay buluşmada, Efeler'i halkla birlikte yöneteceği sözünü hatırlatarak, "Halkımızın talep ve isteklerini yerinde dinliyoruz. Çözümü de birlikte üretiyoruz" dedi.

Başkan Atay'ın Güzelhisar esnafıyla buluşmasında birim müdürlerinin yanı sıra meclis üyeleri de eşlik etti. - AYDIN
Mehmet Fatih Atay, Güzelhisar, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:02 Kaynak: İHA
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