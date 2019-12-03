Son Dakika Haberleri: Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı
Son Dakika Güncel Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı - Son Dakika

Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı

7 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Çevre Platformu'nun Kent Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında destek vererek, " Aldığımız, hidrojen sülfür ölçümü yapacak cihazımız geldi.

Başkan Atay hava kalitesinin ölçümlerine başlanacağını açıkladı, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Çevre Platformu'nun Kent Meydanı'nda düzenlediği basın açıklamasında destek vererek, " Aldığımız, hidrojen sülfür ölçümü yapacak cihazımız geldi. Yakında hava ölçümleri yapıp web sitemizden her gün ilan edeceğiz" dedi.


Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, çevrecilere verdiği destek sırasında yaptığı açıklamada hidrojen sülfür cihazı alımının sonuçlandığını açıklayarak, "Hidrojen sülfürü ölçecek olan cihaz dün Efeler Belediyesi'ne gümrükten geldi arkadaşlar. Bundan sonra bu kadar insanın ayaklandığı, karşı çıktığı, bu kadar mücadele ettiği konuda devlet ne oluyor Efeler'de demiyor. Bu insanlar Kızılcaköy'de, Yılmazköy'de çevreyle ilgili mücadele ediyorlar. Devlet gerçekten bu jeotermaller "zararlı mı değil mi" diye bir rapor aldırmaz mı bilirkişilerden, profesörlerden, bu konuda etkin yetkin kişilerden? ve bunu da kamuoyu ile paylaşmaz mı? elbet paylaşır. Demokratik ülkelerde işleyiş böyle olur. Halkın sağlığı ile ilgili bir konuda demokratik ülkelerde, o konu halkın sağlığına yararlı mı zararlı mı açıklanır, böyledir. Ama açıklanmıyorsa eğer, o zaman bir şey var kuşkulanmakta haksız mıyız? İşte bu kuşkuları kuracağımız ölçüm cihazından alacağımız sonuçlardan anlayacağız. Bu ölçümleri her gün belediyemizin web sitesinden ilan edeceğiz" diye konuştu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 04:33 Kaynak: İHA
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