Başkan Atay, hayvan pazarlarını denetledi - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kurban bayramı öncesinde sabahın erken vakitlerinde hayvan pazarlarını ziyaret etti. Pazar yerlerinde incelemelerde bulunan Atay, vatandaşların pandemi tedbirlerine uyarak iyi bir bayram geçirmelerini diledi.

Bu yıl korona virüs salgını gölgesinde kutlanacak olan kurban bayramı öncesinde Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, ilçedeki hayvan pazarlarına ziyaret gerçekleştirdi. Aydın'ın yanı sıra bölge ve ülke çapında çeşitli illerden satıcıların ve alıcıların geldiği Çeştepe Hayvan Pazarı'nda incelemelerde bulunan Başkan Atay'a birim müdürleri de eşlik etti.

"Esnafın taleplerini dinledi"

Pazardaki vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Atay, talepleri dinledi, eksiklerin giderilmesi için talimat verdi. Çalışmaları titizlikle inceleyen Atay, pazar yerindeki çeşmelerin sayısının artırılması gerektiğini söyleyerek görevli personele bu yönde talimat verdi.

"Kurban pazarlığını gönülden yapalım"

İhtiyaçları yerinde tespit etmek, satıcıların ve alıcıların isteklerini dinlemek ve uygun çözümü hemen sunmak için hayvan pazarlarını ziyaret ettiklerini söyleyen Efeler Belediye Başkanı Atay, alışverişlerin sağlık açısından daha güvenli şekilde yapılması için herkesi daha hassas davranmaya davet etti.

Pazarlıkları gönlümüzle yapalım çağrısını bir kez daha yineleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Bu sene kurban bayramına maalesef pandemiyle birlikte giriyoruz. Bayramımızı ağız tadıyla kutlamak için pandemi önlemlerine harfiyen uymamız gerekiyor. Efeler Belediyesi olarak maske ve sosyal mesafe kuralları başta olmak üzere gereken tüm tedbirleri alıyoruz. Daha önce söylediğim bir sözü bir daha tekrarlamak istiyorum. Bu bayramda tüm vatandaşlarımızdan ricam, pazarlıklarımızı ellerimizle değil dilimizle ve gönlümüzle yapalım" diye konuştu.

Denetimlerin ardından pazar yerinden ayrılan Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, tüm vatandaşların tedbirlere uyarak iyi bir bayram geçirmeleri dileğinde bulundu.

"Tedbirler aralıksız sürüyor"

Giriş noktasına kurulan dev dezenfeksiyon makinesiyle hayvan pazarına girişleri sağlık açısından güvenli bir hale getiren Efeler Belediyesi, gerekli tüm pandemi önlemlerini almaya devam ediyor. Efe Masa çalışanları giriş-çıkış noktalarında vatandaşların ateş ölçümünü yapıp el dezenfektanı ikram etmeye devam etti. Efeler Zabıtası da esnafı ve vatandaşları maske takıp sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarmayı ihmal etmedi. - AYDIN