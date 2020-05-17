Başkan Atay'ın 19 Mayıs mesajı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.



Başkan Atay mesajında, "19 Mayıs 1919, kurtuluş mücadelesinin başlangıcı ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ne giden sürecin ilk adımıdır. Zor şartlar altında kurulan Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimleriyle pekiştirilmiş ve Türk gençliğine armağan edilmiştir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir. 'Bütün ümidim gençliktedir' diyen ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 101 yıl önce kurtuluş mücadelesinin meşalesini yakmış ve nesilden nesile günümüze kadar gelmiştir. Bizlere düşen görev; gençlerimize fırsat eşitliği sağlamak, gelecek kaygısı yaşamadıkları, özgür bireyler olarak özgüven içinde yetiştikleri bir düzen inşa etmektir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor; bırakmış oldukları mirasa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını kutluyorum" dedi. - AYDIN