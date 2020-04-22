Başkan Atay'ın 23 Nisan mesajı - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Başkan Atay, mesajında Gazi Meclisin, dünya tarihinde bir ulusun kurtuluş savaşını gerçekleştiren tek meclis olduğunu kaydetti. Başkan Atay mesajında, "En yakın zamanda tüm sorunlarını çözmüş çağdaş bir Türkiye göreceğimize inanıyoruz" sözlerini kullanan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "23 Nisan 1920 tarihi Türk Ulusu için bölünmez bütünlüğün, milli egemenliğin sembolüdür. Türkiye Cumhuriyeti köklerini demokrasiye sıkı sıkıya bağlamış, gazi unvanına sahip Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ulus egemenliğinin temsilcisi olarak yüz yıl önce bugün belirlemiştir.



Türkiye Büyük Millet Meclisi bağımsızlık mücadelemiz olan Kurtuluş Savaşı'mız yıllarında top ve silah seslerinin dört bir yanı sardığı bir ortamda kurulmuştur. Ulusumuzun kaderini belirleyen savaş kararları bile Gazi meclisimizde alınmıştır. Gazi meclisimiz, Dünya tarihinde bir ulusun kurtuluş savaşını gerçekleştiren tek meclistir.Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk; bağımsızlığımızın koruyucusu olarak gördüğü çocuklarımıza bu büyük günü "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olarak armağan etmiştir. En yakın zamanda tüm sorunlarını çözmüş çağdaş bir Türkiye göreceğimize inanıyoruz. Ulusumuzun ve çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. " Bütün cihan bilmelidir ki artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir." düşüncesi ışığında bugünleri bize armağan eden başta Ulu Önderimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimiz ve canlarını seve seve feda etmiş kahraman şehitlerimizin önünde Gazi Meclisimizin 100. yılında saygı ile eğiliyoruz." ifadelerine yer verdi. - AYDIN