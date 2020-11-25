Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti - Son Dakika

Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti

25.11.2020 16:31
Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti, System.String[]

Kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, insan sevgisi ile ilgili gereken eğitimin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Hepimiz kadınlarımıza olan sevgimizi onların yaşamlarına son vererek değil, onlarla gerçekten hayatı...

Kadına yönelik şiddete karşı basın açıklaması düzenleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, insan sevgisi ile ilgili gereken eğitimin verilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Hepimiz kadınlarımıza olan sevgimizi onların yaşamlarına son vererek değil, onlarla gerçekten hayatı paylaşarak göstermemiz gerekli" dedi.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında basın açıklaması düzenledi. Belediye binası önünde açıklama gerçekleştiren Başkan Atay, cinayete kurban giden Özgecan Aslan ve Merve Kotan'ın isimlerinin yazılı olduğu maketleri göstererek "Sevgilisi, eşi ya da eski eşi tarafından öldürülen kadınlarımızın hatırlanması, farkındalık yaratılması için ve en önemlisi bu şiddete son verilmesi katkı olabilmek için Efeler ilçemizin belirli noktalarına koyacağız" dedi.

"Kadınlarımız tek başına"

Hemen her gün televizyon ve gazetelerde kadınlara yönelik şiddet, cinayet ve taciz haberlerinin olduğuna dikkat çeken Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Tüm bunlarla ilgili olarak hepimizin yüreği sızlıyor ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gerçekten de gereken her şeyi yapıyor muyuz diye düşünmemiz gerekiyor ama maalesef gerekeni her şeyi yapma konusunda hemfikir değiliz. Çünkü insanların birbirini öldürmemesi için, gereken eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kadınlarımızın öldürülmesinin nedenleri de çok acı. Biliyorsunuz Merve Kotan kardeşimiz Efeler'de yaşıyordu. O kızımızı ayrılmak istediği erkek arkadaşı kıskançlık bahanesiyle öldürdü. Özgecan Aslan kızımızın zaten sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın bildiği bir neden dolayı yaşamına son verildi. Bütün bunlar sevgimizin yanlış anlaşılır olmasını, gerçek sevgiyi içimizde neden yeşertmediğimizin nedenlerini bulmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Hepimiz kadınlarımıza olan sevgimizi onların yaşamlarına son vererek değil, onlarla gerçekten hayatı paylaşarak göstermemiz gerekli kanısındayız. Bu konudaki eğitimleri de ona göre vermeliyiz. Sadece kadınlar kendi yaşamlarını kurtarabilmek için mücadele ediyorlar. Bu kadınlarımıza da destek olmamız gerekiyor. Kadınlarımız tek başlarına. Sadece bunlar da değil tabi sorun. Kadınlarımızın çok küçük yaşlarda evlendirilmiş olması da sosyal yaşamımızın ne kadar dengeli olmadığını da gösteriyor. En kısa zamanda temiz duygularla kimsenin kızını eşini öldürmediği bir ortamda yaşamayı arzu ediyoruz. Bu kadına şiddete dikkat çekilen bir günde hiç olmazsa bugünde bir kadın öldürülmez" dedi. - AYDIN

Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti
Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti

Mehmet Fatih Atay, Özgecan Aslan, Efeler, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Atay, kadına karşı şiddete dikkat çekti - Son Dakika


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