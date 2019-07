Başkan Atay, LGS birincisini ağırladı

Liselere Geçiş Sınavı'ndaki ( LGS ) başarısı ile tüm dikkatleri üzerine toplayan Muhammet Can Demir, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'la bir araya geldi.1 Haziran 2019 tarihinde tüm Türkiye genelinde, uzun çalışma maratonu sonucunda gençler Lise Geçiş Sınavı'nda ter dökmüşlerdi. Geride kalan maratonun ardından sonuçların açıklanması ile birlikte Efeler'de Muhammet Can Demir 'in yüzü güldü.Girdiği sınavda, doksan sorunun doksanını da doğru cevaplayarak 500 tam puan alan, emeklerinin ve çalışmasının karşılığını alan Demir, Efeler'de ve Türkiye'de tarihe geçti. Elde ettiği başarı ile Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay tarafında da takdir gören Muhammet Can Demir, Efeler Belediyesi'nde Belediye Başkanı M. Fatih Atay ile bir araya geldi.Başkan Atay, öncelikle Demir'in ailesini böyle bir evlat yetiştirdikleri için kutlarken, üstün başarılarından dolayı Muhammet Can Demir'i tebrik etti ve çalışmalarının eğitim hayatında da devamını diledi. - AYDIN