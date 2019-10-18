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Başkan Atay, muhtarlarla buluştu

45 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesindeki Mahalle muhtarları ile yemekli toplantıda bir araya geldiMuhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, Mahalle Muhtarları ile bir araya gelen Başkan Atay, muhtarların sorunlarını dinledi, yapılacak olan hizmetler hakkında...

Başkan Atay, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Efeler ilçesindeki Mahalle muhtarları ile yemekli toplantıda bir araya geldi


Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen yemekte, Mahalle Muhtarları ile bir araya gelen Başkan Atay, muhtarların sorunlarını dinledi, yapılacak olan hizmetler hakkında fikir alışverişinde bulundu.


Muhtarların sorunlarını çözmek için hizmet üretmeye çalıştıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Muhtarlar günü nedeniyle muhtarlarımızla bir öğlen yemeğinde birlikte olduk. Zaman içerisinde hem belediyede hem de muhtarlık bölgelerinde bir araya gelerek sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yeni yıl için bütçeyi de yaparken onların istekleri doğrultusunda, bütçemizin elverdiği yatırımları gerçekleştireceğiz" dedi.


"Eğitime çok önem veriyoruz"


Muhtarlar buluşmasının ardından Efeler Belediyesi olarak eğitime verdikleri önemden de bahseden Başkan Atay, "Dün EFESEM'in açılışını gerçekleştirdik. Önümüzdeki haftada online eğitim olarak ilkokul 1,2,3,4.sınıflara eğitim hizmetini gerçekleştireceğiz. Efeler'deki 15 bin ilkokul öğrencisine şifre verip, o şifre ile internetten giriş yapıp, derslerini öğretmenin anlatacağı bir sistemi gerçekleştirdik. Bu nedenle de mutluyuz. Çünkü bir ülkenin geleceği eğitime verdiği önemle ölçülür. Gelecek nesillerimizi iyi bilgilerle donatırsak, bilgi sahibi olan çocuklar yetiştirirsek birçok sorunumuzu halletmiş olacağız. Hali vakti yerinde olmayan insanlarımız var. Önümüzdeki hafta süt ve beslenme çantalarının kumanya dağıtımına başlıyoruz" diye konuştu. - AYDIN

Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:20 Kaynak: İHA
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