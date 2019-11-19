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Başkan Atay öğretmenlerle buluştu

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (EFESEM) görev yapan öğretmenlerle buluştu.

Başkan Atay öğretmenlerle buluştu, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Efeler Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi'nde (EFESEM) görev yapan öğretmenlerle buluştu.


Saklı Bahçe'de düzenlenen yemeğe Başkan Atay'ın öğretmen eşi Güneş Atay da katıldı. Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in ve Cumhuriyet değerlerinin, öğretmenlerin yetiştirdiği nesiller ile ileriye taşındığına işaret etti, "Bu kutsal mesleği yapan tüm öğretmenlerimizin günü kutlu olsun" dedi.


Öğretmenler ile buluşmasında Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay bir de müjde verdi. Öğrencilerin ders çalışabileceği, kitap oyabileceği, dinleneceği bir Kitap Kafe açacaklarını belirten Atay, şunları söyledi:


"Eğitim bizim en büyük önceliklerimizden. EFESEM'i hayata geçirdik. Çok sayıda öğrencimiz bu merkezden yararlanıyor. 15 bin öğrencinin internet üzerinden ders takip edebileceği Efeders projemizi de uygulamaya aldık. Kısa süre içinde yeni projemiz Kitap Kafe'yi de Efeler'e kazandıracağız." - AYDIN

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:36 Kaynak: İHA
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