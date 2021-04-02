Başkan Atay, "Otizmin farkındayız, farklılıklarımızla yan yanayız" - Son Dakika

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Otizmli çocukların hayatlarını daha kolay ve mutlu bir şekilde geçirebilmeleri için çalıştıklarını ifade eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, "Efeler Belediyesi olarak, yerel yönetici olarak, belediye başkanı olarak, otizmli çocuklarımızın her türlü olanaklara kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Otizmle ilgili olarak onların iyi bir eğitim almaları, yaşama tutunabilmeleri için; resim, müzik ve spor alanlarında, sanat alanlarında yeteneklerini geliştirmeleri konusunda da bir proje hayata geçiriyoruz. Otizm Yaşam Merkezimizin temelini atıp, yapımına başladık. Otizmli çocuklarımız okullarına çok kısa zamanda kavuşacaklar" dedi.

Başkan Atay, Efeler'de Otizmli bireylere yönelik iyi bir eğitim sağlayacaklarını da belirterek "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli evlatlarımızın hepsinin yanaklarından öpüyorum" diye konuştu. - AYDIN