Son Dakika Haberleri: Başkan Atay; "Otomobil fabrikası yatırımı kente nefes aldırır"
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Başkan Atay; "Otomobil fabrikası yatırımı kente nefes aldırır"

1 saat önce

AYDIN (İHA) –Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kente katkı sağlayacak Wolkswagen firması yatırımına destek verdi.

Başkan Atay;
AYDIN (İHA) – Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, kente katkı sağlayacak Wolkswagen firması yatırımına destek verdi.

Dünya devi Wolkswagen'in 123. fabrikasını ülkemize yapabileceği açıklamasının ardından Bulgaristan'ın da bu yatırımı almak için özel çaba harcadığı biliniyor.

Hükümeti yaklaşık 4- 5 bin kişilik istihdam sağlayabilecek otomotiv sektörünün devlerinden Wolkswagen'in yatırımını Efeler'e yapması konusunda teşvik etmeye çağıran Atay, "Doğamızı, çevremizi, insanımızı zehirleyecek yatırımları ekonomik kazanç olarak sunanlara sesleniyorum; böylesine önemli bir fırsatın kaçırılmamasını ve kentimizde yapılmasını istiyoruz. Kentimizin sanayi kültürü ve altyapısı bunun için çok uygun. Wolkswagen yatırımı mutlaka bölgemizde yapılmalıdır" dedi.

Fabrikanın Efeler Yeniköy Mahallesi sınırlarındaki Aydın Serbest Bölgesi için planlanan 650 dönüm alanda kurulabileceğini ve bu arazinin yatırımın büyütülmesinin istenmesi durumunda 1000 dönümlük alanın kullanılabileceğini belirten Efeler Belediye Başkanı Fatih Atay, şunları söyledi:

"Topraklarımızdaki bereketli tarım ürünlerini yok edecek, sağlığımızı bozacak Jeotermal Elektrik Santrali yerine böyle bir yatırımı almayı çok isteriz. Planlanan 1.3 Milyar Euro tutarındaki bir yatırım ve 4-5 bin kişilik istihdamdır. Dolayısıyla bölge insanımızın da büyük destek vereceği Wolkswagen firmasının yatırımının gelmesi konusunda Efeler Belediye Başkanı olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırım. Bölgemizde istihdam sorununa önemli bir çözüm olacak bu yatırımın kentimize yapması için devletimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da özel teşvikler sunabileceğini düşünüyorum. Üniversitemizle, kentimizdeki yetişmiş insan gücüyle Wolkswagen'e en iyi ev sahipliğini biz yapabiliriz." - AYDIN
Wolkswagen, Efeler, Aydın, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:32 Kaynak: İHA
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