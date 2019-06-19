Son Dakika Haberleri: Başkan Atay temizlik çalışmalarını yerinde inceledi
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Başkan Atay temizlik çalışmalarını yerinde inceledi

46 dakika önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde başlatılan temizlik harekatı kapsamında Kemer Mahallesi'nde çalışmalarını aralıksız sürdüren personelle bir araya geldi.

Başkan Atay temizlik çalışmalarını yerinde inceledi, System.String[]
Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, geçtiğimiz günlerde başlatılan temizlik harekatı kapsamında Kemer Mahallesi'nde çalışmalarını aralıksız sürdüren personelle bir araya geldi.

Yapılan çalışmalar hakkında Başkan Atay'a, Efeler Belediyesi çalışanları tarafından bilgi verildi. Efeler için çalışan tüm personeline teşekkür ettiğini ifade eden Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, "Bu sıcak yaz günlerinde gece gündüz demeden, temiz bir çevre ve daha temiz bir Efeler için var güçleriyle çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum. Onların bu çalışma azimleriyle Efeler ilçemiz kısa sürede batısından doğusuna kadar daha da temiz olacak." dedi.

Ayrıca, çocuk parklarının temizliğinde çok titiz davranmaları gerektiği konusunda personeline uyarılarda bulunan Başkan Atay, denetimin ardından personeli ile birlikte çay içip, sohbet etti. Atay, yaşanılabilir bir Efeler için çalışmalarına devam etmek üzere alandan ayrıldı.

Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnuniyetini dile getiren bir vatandaş, "Allah Başkanımızdan razı olsun. Mahallemiz pırıl pırıl oldu." dedi.

Bugün Kemer Mahallesi'nde devam eden temizlik çalışmaları, Hasan Efendi Mahallesi'nde devam edecek. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:02 Kaynak: İHA
Kemer, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel
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