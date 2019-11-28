Son Dakika Haberleri: Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi
Son Dakika Güncel Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi - Son Dakika

Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi

6 saat önce

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine "Topuma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında belediye çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini anlattı.

Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi, System.String[]

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine "Topuma Hizmet Uygulamaları" dersi kapsamında belediye çalışmalarını, hedeflerini ve projelerini anlattı. Atay, siyasetin topluma hizmet aracı olduğuna dikkat çekti, "Temel olarak şeffaf belediye yönetimi ve hesap verebilirlik anlayışı bizim için çok önemli" dedi.


ADÜ Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencileri Öğretim Üyesi Dr. Ayten Can'ın dersini Efeler Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdiler. Belediye Başkanı M. Fatih Atay ders kapsamında öğrencilere Efeler'deki hizmetleri, hazırlanan projeleri ve hedeflerini anlattı.


Sosyal Belediyecilik kapsamında çocuklar, kadınlar ve eğitim odaklı projeleri arka arkaya devreye aldıklarını anlatan Başkan Atay, şunları söyledi:


"Özellikle dar gelirli çocuklarımızın eğitimi için EFESEM projemizi hayata geçirdik. Şu anda 300 çocuğumuz bu merkezde ders çok az bir ücret karşılığında ortaöğretim ve üniversite sınavları için destek alıyor. Online eğitim kapsamında ilkokul 1. Sınıftan 4. Sınıfa kadar Efeders Projemiz kapsamında dağıttığımız internet şifreleri ile matematik derslerini evlerinden takip edebiliyor. Kreşler açıyoruz. Bunlardan birisi önümüzdeki ay hizmete girecek. Üç kreşimizi ize önümüzdeki yılın ilk bölümünde açacağız. Özellikle dar gelirli çalışan annelerin yanında olacağız"


"Daha Büyük Merkez Kuracağız"


Efeler'de 10 bin 232 Otizmli çocuk bulunduğunu ve bunlara yönelik Efeler Belediyesi'nin Otizm Eğitim Merkezi bulunduğunu belirten Başkan M. Fatih Atay, "Bu sorun giderek büyüyor. Bu çocuklarımız için Ege'nin belki de en büyük merkezini yapacağız. Bunun hazırlıklarını başlattık" dedi. Başkan Atay, Çölyak hastalarına destek olduklarını de belirtirken, gelir durumu iyi olmayan ailelere günlük süt ve ilkokula giden çocuklara kumanya dağıtımına da başladıklarını açıkladı.


Başkan Atay, Yerel yönetimin her alanda halkıyla yan yana olması gerektiğine de dikkat çekerken, "Bizim en büyük sorunlarımızdan birisi de Jeotermal Enerji Santrallerinin neden olduğu olumsuzluğa karşı mücadele etmek. Bir başka kent sorunumuz ise intihar vakaları. Her iki konuda da etkin mücadele içinde yer alıyoruz" diye konuştu.


Ders sürecinde öğrenciler yaşadıkları alanlarla çeşitli isteklerde bulundu. Başkan Atay, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Tüm çalışmalarımız sizler ve halkımız için" dedi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Mehmet Fatih Atay, Efeler, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 08:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan KYK borcu olan öğrencilere müjde: Çalışma yapıyoruz
"Başkan ne yaptı" eleştirilerine Ekrem İmamoğlu madde madde yanıt verdi TBMM'de ilk kez HDP'nin bir önergesi kabul edildi Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 15:31:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Atay üniversite öğrencilerine seslendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]