Başkan Ateş deprem bölgesinde - Son Dakika

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, Elazığ'daki depremzedeleri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Elazığ'daki 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeye giden Başkan Ateş, artçı sarsıntılar dolayısıyla evlerine giremeyen ve çadırda kalan vatandaşlarla sohbet etti. Akil Gençler olarak her zaman yanlarında olduklarını kaydeden Delil Ateş, geçmiş olsun dileklerini de iletti. Gezin köyünde de temaslarda bulunan Ateş, "Ne yazık ki üzücü bir deprem yaşadık. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Deprem sonrası kısa süre içerinde devletimizin bütün kurumları adeta seferber oldu. Ülkemizin dört bir tarafında vatandaşlarımız seferber oldu. Yine gördük ki ülkemizde yaşayan herkes kardeşlik hukukuyla birbirine bağlıdır. Bu seferberlik ruhu yaralarımızı daha çabuk sarmamızı sağlayacaktır. Akil Gençler olarak biz de karınca kararınca elimizden geleni yapmak için Elazığ'a geldik. Gün kardeşlik, birlik ve beraberliğin günüdür. Gün Elazığ'ın yanında olma günüdür" dedi. - KIRIKKALE