Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti - Son Dakika

Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti

6 saat önce

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Atıcı, Başsavcı Yapar'ı ziyaret etti, System.String[]

Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı, kısa bir süre önce Cumhuriyet Başsavcılığına ataması yapıldıktan sonra göreve başlayan Hayrullah Yapar'ı makamında ziyaret etti.


Başsavcı Yapar'a, "Milas'ımıza hoş geldiniz." diyerek yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Atıcı, Milas Ziraat Odası'nın faaliyetleri hakkında bilgi verdi.


Milas'ın tam anlamıyla bir tarım kenti olduğuna dikkat çeken Başkan Atıcı, "Tarım, ülkemiz için stratejik bir alan. Bunu artık herkes kabul ediyor. Bu bilinçle, çiftçilerimiz yararına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek, Milas Ziraat Odası olarak çiftçilerin yaşadıkları sıkıntıları ilgili mercilere ilettiklerini ve çözüm odaklı çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlattı.


Taze ve sağlıklı ürünlere erişebilirliğin günden güne önem kazandığını ifade eden Başsavcı Yapar, tam da bu noktada çiftçilerin emeklerinin çok değerli olduğunu söyledi.


Milas insanının sıcakkanlı ve güler yüzlü olduğunu belirterek, Milas'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başsavcı Yapar, Başkan Atıcı'ya hayırlı olsun ziyaretinden ötürü teşekkür etti. - MUĞLA

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Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:40 Kaynak: İHA
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