Başkan Atila Çalışma Arkadaşları İle Son Kez Bir Araya Geldi

Bornova Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda duygusal anlar yaşandı. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila kürsüden çalışma arkadaşlarına seslenerek, 5 yıl süresince, her gün, ilk günkü gibi aynı heyecanla, istek ve azimle çalıştıklarını belirtti. Finalde Çalışma Arkadaşları tarafından Başkan Atila'ya 5 yıllık dönemini içeren bir film gösterimi sürprizi yapıldı ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Bornova Kültür Merkezi'nde yapılan ekip toplantısında, 5 yıl önce, Nisan 2014'te, Başkan Atila liderliğinde yola çıkan ekibin, Bornova'ya kattığı değerleri, hizmetleri, Türkiye'ye örnek olan, insana dokunan, adeta imza niteliğindeki kalıcı projelerini anlatan film gösterimi yapıldı. Başkan Atila'nın konuşmasının ardından salonda yaşanan duygusal anların yanı sıra; belediye çalışanlarının Başkan Atila'yı ayakta alkışlaması, tek sevdası Bornova olan bir başkanın birlikte yol aldığı ekibinin ona olan inancının ve güveninin göstergesi niteliğindeydi.

Şeffaf belediyecilik

5 yıl boyunca Bornova Belediyesi'ni şeffaf belediyecilik anlayışı ile yönettiklerini belirten Başkan Atila, " Son günlerde özellikle büyük ulusal kanallarda bir reklam filmi var. 'Türkiye'nin her yerinin Bornova ve Seferihisar Belediyeleri gibi şeffaf belediyecilik olacak' deniyor. Bu gurur verici. Bornova Belediyesi İzmir Belediyeleri içinde en büyük bütçeye sahip olan belediyelerden biri. Bütçe gerçekleşme oranı heryıl yüzde 85 üzerindeydi.. Bu yıl yüzde 94.2 ile süremizi tamamlıyoruz. Bu hepimiz başarısı. Bütün bütçelerimizi meydanlarda bilbordlarda yayınlayarak hangi faaliyetlere ne kadar kaynak ayırdığımızı tüm vatandaşlarımıza göstererek şeffaf belediyecilik gerçekleştirdik" dedi.

'Hakkınızı Helal Edin'

5 yıl boyunca her gün seçim varmış gibi çalıştıklarını söyleyen Başkan Olgun Atila, "Biz hep alanlarda olduk. İlçe dışına bile az çıktık, Bornova Bizim Evimiz dedik. Bu kentte yaşayan herkes bizim ailemiz. Bundan sonra da sizler hizmet etmeye devam edeceksiniz. Bana her zaman yardımcı olduğunuz için tüm çalışma arkadaşlarıma tek tek teşekkür ederim. İyi ki sizlerle çalışmışım, iyi ki bu kenti birlikte yöneterek güzel işlere imza attık. Sizlerde en ufak bir hakkım varsa hepinize helal ediyorum. Sizlerin de bana hakkınızı helal etmenizi gönülden istiyorum" dedi.

Çalışanların sürprizi

Buluşmanın finalinde; belediye çalışanlarının Başkan Atila için hazırladığı sürpriz video , izleyen herkesi "Fikrimin İnce Gülü" şarkısı eşliğinde 5 yıllık zaman tünelinde yolculuğa çıkardı. Ardından başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye çalışanları Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila 'ya"2014 - 2019 yılları arasında her gününü ilk günün heyecanı ve azmi ile yürüttüğünüz Bornova Belediye Başkanlığı göreviniz süresince, ilkeli duruşunuzla göstermiş olduğunuz güven ve samimiyetiniz için teşekkür eder saygılarımızı sunarız" yazılı teşekkür plaketi,eşi Hikmet Atila'ya da çiçek takdim etti.