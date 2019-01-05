Başkan Atila, Hurdacılar Sitesi Esnafı İle Buluştu

Esnafıngörüş ve önerilerini dinleyen Başkan Atila, "Hayallerimizi gerçekleştirmek için ürettiğimiz projelerde sizlerden hep destek gördük. Bunlar için teşekkür ederiz" dedi. Bornova Belediyesi'nin her zaman kendilerine destek olduğunu belirten Hurdacılar Sitesi Başkanı Çelebi Temurtaş ise Başkan Atila'ya teşekkür etti.

"Ortak Akıl" ilkesi çerçevesinde sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere tüm kesimlerin görüşleri doğrultusunda projeler üreten Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila esnaf temsilcileri ile de biraya geliyor. Başkan Atila, Doğanlar'da bulunan Hurdacılar Sitesi tarafından düzenlenen kahvaltıya katılarak esnafın öneri ve isteklerini de dinledi. Bornova Belediyesi olarak göreve geldiği günden bu yana yapılan projeleri anlatan Başkan Atila, kendine yöneltilen soruları da cevapladı.

5 yıl içinde dernekler, STK'lar ve esnaf kuruluşları ile sık sık biraraya gelerek fikir alışverişinde bulunduklarını ifade eden Başkan Olgun Atila, "Kentimize daha iyi hizmet edebilmek için görüşmeler yaptık. Fikirler aldık. Hayallerimizi gerçekleştirmek için ürettiğimiz projelerde sizlerden hep destek gördük. Bunlar için teşekkür ederiz" dedi. Bir kentin tek kişinin bakış açısıyla yönetilemeyeceğine de vurgu yapan Atila, "İnsanlar ne kadar kentine sahip çıkarsa, doğru ve sağlıklı katkılar sağlarsa var olan problemlerde o kadar kolay çözüme ulaşır. Bu bizim yönetim anlayışımız." diye konuştu.

Hurdacılar Sitesi Başkanı Çelebi Temurtaş'ta Başkan Atila'nın yanlarında olmasından memnun olduğuklarını dile getirerek, "Ne zaman belediyeden bir talebimiz olsa yerine getiridi. Bunun için çok teşekkür ediyoruz" dedi.