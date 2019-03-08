Başkan Atilla'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla mesaj yayımladı.
Atilla mesajında, kadınların aile kurumunun temel taşını oluşturan, analık görevini layıkıyla yerine getiren ve bu önemli görevden asla taviz vermeyen fedakar insanlar olduğunu bildirdi.
"Aile yapımızın şekillenmesinde kadınlarımızın ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu hepimiz bilmekteyiz. Toplumların büyümesi ve gelişmesi adına üstlendiği görevi en güzel şekilde yerine getirmenin gayreti içerisinde olan kadınlarımız, gelecek nesillerin yetişmesinde ve ahlaklı toplumların oluşmasında temel oluşturmaktadır. Yaşamımız boyunca güç veren varlıklarıyla bizleri onurlandıran, geçmişten günümüze kadar gelen örf ve adetlerimizin yaşatılması için gösterdikleri özveriyle her türlü takdire şayan olan kadınlarımız bugün olduğu gibi gelecekte de her zaman başımızın tacı olacaklardır." ifadelerini kullanan Atilla, şunları kaydetti:
"Kadınların mutlu olmadığı ve dışlandığı bir ülke hiçbir zaman ilerleyemeyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle kadına şiddetin son bulduğu, yaratılanın yaratandan ötürü birbirini sevdiği, adalet ilkesinin kadın erkek ayrımı olmaksızın uygulandığı bir dünya dileğiyle, ülkemiz ve Diyarbakırlı kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
'nü kutluyorum."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:32 Kaynak: AA
Erkek Arkadaşıyla Tartışan Kadın, Dünya Kadınlar Günü'nün İlk Saatlerinde Cinayete Kurban Gitti
Gazeteci Abdurrahman Dilipak'tan Dünya Kadınlar Günü'nde Kadınlara Ahlaksız Sözler
Tokat Belediyesi Önünde Kadınların Yollarına Kırmızı Halı Serildi
Saniye Saniye Görüntülendi! Barışmak İçin Geldi, Vurup Kaçtı