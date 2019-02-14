Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Aile Ziyareti

Başkan Atilla'dan Aile Ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atilla'dan Aile Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Diclekent Mahallesinde Karadoğan ailesinin evine misafir olan Atilla, vatandaşlarla sohbet etti, belediyenin çalışmalarını anlattı.

Daha sonra Medya Mahallesinde Yıldız ailesini ziyaret eden Atilla, göreve geldiği günden bu yana şehrin sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını söyledi.

Atilla, "Göreve başladığımız andan itibaren Diyarbakır'ın daha iyi bir noktaya gelmesi için yoğun çaba sarf ediyoruz. Hemşehrilerimizle yaptığımız görüşmelerde belediyemizin çalışmalarını istişare ediyoruz. Her mahalleden farklı sesleri dinliyoruz. Halk odaklı gönül belediyeciliği anlayışıyla bu aziz ve mübarek şehrimizde hizmetkarlık yapıyoruz. Hemşehrilerimizin refahı için çalışıyoruz." dedi.


Vatandaşlar ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:43 Kaynak: AA

Kayapınar, Diyarbakır, Politika
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