Başkan Atilla'dan Esnaf Ziyareti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, davet üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağında esnaf ziyaretinde bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, davet üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağında esnaf ziyaretinde bulundu.



Esnaf ile görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için özverili bir çalışma yürüteceklerini belirtti.



Vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını dile getiren Atilla, sokak sağlıklaştırması ve peyzaj çalışmalarıyla Sanat Sokağının daha modern bir görünüme kavuşacağını aktardı.



Atilla, "Hemşehrilerimizin taleplerine göre projelerimizi oluşturuyoruz. En kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Sanat Sokağını misyonuna uygun şekilde düzenleyerek şehrimize yakışır prestijli bir sokak haline getireceğiz." diye konuştu.



Esnaf da Atilla'ya teşekkür ederek, sokağı kullanan herkesin bir masada buluşarak istişare etmesi sayesinde soruna kalıcı çözüm sunulacağına inandıklarını belirtti.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Diyarbakır'da Yapılan Perde Ciğeri, 7'den 70'e Herkes Tarafından Tüketiliyor

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

İcra Yoluyla Babasına Götürülmek İstenen Çocuk, İntihara Kalkıştı

Cumhur İttifakı'nın Çeşme Adayı, Ailevi Sebeplerden Dolayı Adaylıktan Çekildi