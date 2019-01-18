Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Esnaf Ziyareti

Başkan Atilla'dan Esnaf Ziyareti

23 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, davet üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağında esnaf ziyaretinde bulundu.

Başkan Atilla'dan Esnaf Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, davet üzerine merkez Yenişehir ilçesindeki Sanat Sokağında esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnaf ile görüşerek sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atilla, tespit edilen eksiklerin giderilmesi için özverili bir çalışma yürüteceklerini belirtti.

Vatandaşlarla istişarelerde bulunduklarını dile getiren Atilla, sokak sağlıklaştırması ve peyzaj çalışmalarıyla Sanat Sokağının daha modern bir görünüme kavuşacağını aktardı.

Atilla, "Hemşehrilerimizin taleplerine göre projelerimizi oluşturuyoruz. En kısa sürede çalışmaya başlayacağız. Sanat Sokağını misyonuna uygun şekilde düzenleyerek şehrimize yakışır prestijli bir sokak haline getireceğiz." diye konuştu.

Esnaf da Atilla'ya teşekkür ederek, sokağı kullanan herkesin bir masada buluşarak istişare etmesi sayesinde soruna kalıcı çözüm sunulacağına inandıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:16 Kaynak: AA

Yenişehir, Diyarbakır, Politika, Ekonomi
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