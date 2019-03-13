Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan, Esnafa Ziyaret

Başkan Atilla'dan, Esnafa Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sebze ve meyve halinde esnafla bir araya geldi.

Başkan Atilla'dan, Esnafa Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, sebze ve meyve halinde esnafla bir araya geldi.

Atilla, esnafı ziyaret ederek hayırlı işler diledi. Atilla, esnafın sorun ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü için ilgili birim amirlerine talimat verdi.


Büyükşehir Belediyesi olarak Diyarbakır'a yakışır çalışmalar yürüttüklerini belirten Atilla, vatandaş odaklı belediyecilik yaptıklarını söyledi.

Atilla, daha sonra iş yerlerini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:52 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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