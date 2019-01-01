Başkan Atilla'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret
14 dakika önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla güvenlik noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla güvenlik noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.
Atilla, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat
ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile yılbaşı gecesinde görevli polisleri güvenlik noktalarında ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.
Soğuk hava nedeniyle güvenlik güçlerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunan Atilla, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan polislere başarı diledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:57 Kaynak: AA
Büyükada'yı Alevler Sardı: 7 At Telef Oldu!
AK Parti'de Gözden Çıkarılan Mevcut Başkan Mustafa Tuna İçin Salonda Sloganlar Atıldı
Bir Kent Kara Gömüldü! Evler ve Araçlar Ortadan Kayboldu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'nın İlçe Adaylarını Açıklıyor