Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Başkan Atilla'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

14 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla güvenlik noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.

Başkan Atilla'dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla güvenlik noktalarında görevli polisleri ziyaret etti.

Atilla, beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat ve AK Parti Gençlik Kolları üyeleri ile yılbaşı gecesinde görevli polisleri güvenlik noktalarında ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Soğuk hava nedeniyle güvenlik güçlerine sıcak çorba ve çay ikramında bulunan Atilla, vatandaşların huzuru ve güvenliğinin sağlanması için görev yapan polislere başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 03:57 Kaynak: AA

Oya Eronat, Milletvekili, Diyarbakır, Güncel
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