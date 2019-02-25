Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Hasev'e Ziyaret

Başkan Atilla'dan Hasev'e Ziyaret

49 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı (HASEV) Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Başkan Atilla'dan Hasev'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Hazreti Süleyman Eğitim Vakfı (HASEV) Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, HASEV'i ziyaret etti. Başkan Atilla, HASEV Başkanı Ömer Yıldızhan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre görüşerek Diyarbakır'daki belediyecilik çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Sivil toplum kuruluşlarıyla istişareye her zaman önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, bundan sonra da istişarede bulunmaya devam edeceklerini söyledi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 07:34 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisiyle Birlikteyken Akrabalarına Yakalanan 3 Çocuk Annesi Kadın, Vurularak Öldürüldü ABD'ye Gözdağı! Rusya Savaş Çıkması Durumda Vuracağı 7 Yeri Açıkladı

Meteorolojiden Kar Yağışı İçin Yeni Uyarı! Şiddetli Şekilde Yağacak Benzin ve Motorine Büyük Zam Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.2.2019 20:23:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Hasev'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]