Başkan Atilla'dan Mahalle Ziyareti

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur
ve Kayapınar
ilçelerindeki bazı mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.
Sur ilçesi Cevat Paşa
Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, talepleri dinledi.
Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Atilla, projeleri oluştururken vatandaşların görüşüne başvurduklarını söyledi.
Daha sonra Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'ni ziyaret eden Atilla, burada bir ailenin evine konuk oldu.
Atilla, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın her köşesinde refahın arttığını belirterek, şöyle konuştu:
"Diyarbakırımızın sokakları huzur veriyor. Bu sokaklarda gece ve gündüz hemşehrilerimizle beraber olmak bize mutluluk veriyor. Her kesimin görüşünü dinliyoruz, halk odaklı belediyecilik yapıyoruz. Sokak sokak, ev ev dolaşarak hemşehrilerimizi dinliyoruz. Tek isteğimiz, hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır."