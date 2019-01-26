Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Mahalle Ziyareti

Başkan Atilla'dan Mahalle Ziyareti

46 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bazı mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atilla'dan Mahalle Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ve Kayapınar ilçelerindeki bazı mahallelerdeki vatandaşlarla bir araya geldi.

Sur ilçesi Cevat Paşa Mahallesi'ndeki bir kıraathanede vatandaşlarla bir araya gelen Atilla, talepleri dinledi.

Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunan Atilla, projeleri oluştururken vatandaşların görüşüne başvurduklarını söyledi.

Daha sonra Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi'ni ziyaret eden Atilla, burada bir ailenin evine konuk oldu.

Atilla, burada yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın her köşesinde refahın arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Diyarbakırımızın sokakları huzur veriyor. Bu sokaklarda gece ve gündüz hemşehrilerimizle beraber olmak bize mutluluk veriyor. Her kesimin görüşünü dinliyoruz, halk odaklı belediyecilik yapıyoruz. Sokak sokak, ev ev dolaşarak hemşehrilerimizi dinliyoruz. Tek isteğimiz, hemşehrilerimizin hayır duasını almaktır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:07 Kaynak: AA

Kayapınar, Diyarbakır, Sur, Güncel
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