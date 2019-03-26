Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Öğrenci Yurduna Ziyaret

Başkan Atilla'dan Öğrenci Yurduna Ziyaret

55 dakika önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Halid Bin Velid Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Başkan Atilla'dan Öğrenci Yurduna Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Halid Bin Velid Öğrenci Yurdunu ziyaret etti.

Yemekhanede öğrencilerle çay içip, sohbet eden Atilla, öğrencilerin taleplerini dinledi.


Büyükşehir Belediyesinin gençlere yönelik projelerini anlatan Atilla, "Toplumun her kesimine yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Gençlerimizin beklentilerini karşılayacak projeler geliştiriyoruz. Gençlerimize destek vermek amacıyla belediye olarak eğitim ile sosyal ve kültürel alanda çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin fikirlerine başvurarak, onları geliştirecek projeler yapıyoruz. Gençler geleceğimizin teminatıdır." dedi.


Gençler ise Atilla'ya Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları için teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:48 Kaynak: AA

Halid Bin Velid, Cumali Atilla, Diyarbakır, Güncel
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