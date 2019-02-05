Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Pazar Ziyaret Etti

Başkan Atilla'dan Pazar Ziyaret Etti

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis Semt Pazarı esnafını ziyaret etti.

Başkan Atilla'dan Pazar Ziyaret Etti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis Semt Pazarı esnafını ziyaret etti.

Pazarı gezen Atilla, esnafın ve vatandaşlarla sohbet edip belediye çalışmalarına ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Her alanda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Atilla, "Büyükşehir Belediyesi olarak hem pazarcılarımıza hem de hemşehrilerimize güvenli ve huzurlu alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüşleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor." dedi.

Atilla, daha sonra Yenişehir ilçesindeki Oto Galericiler Sitesine geçerek, esnaf ziyaretinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:10 Kaynak: AA

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel
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