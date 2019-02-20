Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret

Başkan Atilla'dan Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde 1. ve 2. Oto Tamirciler Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Başkan Atilla'dan Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde 1. ve 2. Oto Tamirciler Sanayi Sitesi esnafını ziyaret ederek görüşlerini ve taleplerini dinledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, esnaf ziyaretlerine devam ediyor. Yenişehir ilçesi 1. ve 2. Oto Tamirciler Sanayi Sitesi esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Atilla, görüşleri ve talepleri dinledi. Esnafın sıkıntısını çözmek için çalıştıklarını belirten Başkan Atilla, "İstişareye önem veriyoruz. Esnafımıza yaptığımız ziyaretlerde, sorunları tespit edip çözüm üretiyoruz. Vatandaşlarımızın görüşlerine başvurarak projelerimizi şekillendiriyoruz. Gönül belediyeciliğiyle hizmet ediyoruz. vatandaşlarımız isteklerini iletiyor, biz de çözüm odaklı çalışma prensibi gereği imkanlar dahilinde sorunları çözmeye gayret ediyoruz" dedi.

Sanayi Sitesi esnafı ise Başkan Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 01:39 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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