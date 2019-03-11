Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Stk'lara Ziyaret

Başkan Atilla'dan Stk'lara Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Semerkand Vakfı ve Diyarbakır Dernekler Platformu'nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Başkan Atilla'dan Stk'lara Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Semerkand Vakfı ve Diyarbakır Dernekler Platformu'nu ziyaret ederek istişarede bulundu.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'nın sivil toplum kuruluşlarına ziyareti devam ediyor. Başkan Atilla, Semerkand Vakfı Başkanı Lütfü Kınış ve vakfın üyelerini ziyaret ederek bir süre görüştü. Bu görüşmenin ardından, Diyarbakır Dernekler Platformu'nu ziyaret eden Başkan Atilla, Platforma bağlı 12 derneğin yöneticileri ve üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalarla ilgili karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:56 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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