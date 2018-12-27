Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret

Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesini ziyaret ederek vatandaşların talep ve önerilerini dinledi.

Merkez Sur ilçesini ziyaretinde esnafın da sorunlarını da dinleyen Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içti, onlarla sohbet etti.

Sur ilçesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Atilla, şöyle konuştu:

"Hükümetimizin çalışmalarıyla Sur ilçemiz ihya ediliyor. Devletimizin yaptığı projelerle Sur ilçemizde büyük değişimler yaşandı. Değerli esnafımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek Sur için istişarede bulunduk. Taleplerini not aldık. Tarihi ilçemizin daha iyi konuma gelmesi için yapılacakları konuştuk. Devletimizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Kadim şehrimize hizmet etmekten onur duyuyoruz."


Vatandaşlar çalışmalarından dolayı Atilla'ya teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:46 Kaynak: AA

Diyarbakır, Sur, Merkez, Politika
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