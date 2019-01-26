Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret

Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçeye bağlı Özekli, Küçükakören, Soğanlı ve Büyükkadı mahallerindeki vatandaşları ziyaret eden Atilla, belediyenin projelerini anlattı, talepleri dinledi.

En iyi hizmetleri kentin her noktasına götürmek için çalıştıklarını aktaran Atilla, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.

Kent merkezinin gelişimiyle kırsal kalkınmayı da önemsediklerini vurgulayan Atilla, "Şehrimizin en ücra köşelerine Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini götürerek halkımızın daha rahat ve konforlu yaşaması için çalışıyoruz. Kırsal mahallerimizde alt yapı ve ulaşım sorunları dahil tüm sorunları bir bir çözüyoruz."dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:36 Kaynak: AA

Özekli, Sur, Diyarbakır, Güncel
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