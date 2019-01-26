Başkan Atilla'dan Vatandaşlara Ziyaret

Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, merkez Sur
ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.
İlçeye bağlı Özekli
, Küçükakören, Soğanlı ve Büyükkadı mahallerindeki vatandaşları ziyaret eden Atilla, belediyenin projelerini anlattı, talepleri dinledi.
En iyi hizmetleri kentin her noktasına götürmek için çalıştıklarını aktaran Atilla, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Kent merkezinin gelişimiyle kırsal kalkınmayı da önemsediklerini vurgulayan Atilla, "Şehrimizin en ücra köşelerine Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerini götürerek halkımızın daha rahat ve konforlu yaşaması için çalışıyoruz. Kırsal mahallerimizde alt yapı ve ulaşım sorunları dahil tüm sorunları bir bir çözüyoruz."dedi.