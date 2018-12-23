Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Devletimiz Sur'un Kalkınmasını Önemsiyor"

Başkan Atilla: "Devletimiz Sur'un Kalkınmasını Önemsiyor"

2 saat önce

Sur ilçesinde esnafları ziyaret eden, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor" dedi.

Başkan Atilla:
Sur ilçesinde esnafları ziyaret eden, sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Tarihi Sur İlçesi Melik Ahmet Caddesi ve İskender Paşa Mahallesini ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Esnafların sorunlarını dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nden beklentilerini sordu. Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Sur'un gelişmesi için hükümetin önemli yatırımları hayata geçirdiğini belirten Başkan Atilla, "Devletimiz tarihi Sur ilçemizin kalkınmasını önemsiyor. Sur, Diyarbakır'ın kalbidir. Burada esnafımızın işlerini canlandırmak için belediye olarak üzerimize düşen sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. Ticaretin ve tarihin kalbi olan Sur, hükümetimizin desteğiyle her geçen gün daha çok turist alıyor ve ekonomik olarak kalkınıyor" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'nın göreve başladığı günden beri her yerde halkla bir araya geldiğini belirterek, Başkan Atilla'ya teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:44 Kaynak: İHA

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