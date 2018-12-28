Başkan Atilla: "Diyarbakır'ın Her Noktasında Hemşehrilerimizin Görüşlerini Alıyoruz"
1 saat önce
Sur ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz" dedi.
Sur
ilçesine bağlı Kengerli Mahallesi'nde vatandaşların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Atilla beraberinde AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal
, İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Çermik
Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile birlikte Sur ilçesine bağlı Kengerli mahallesini ziyaret etti.
Cuma namazını burada eda eden Başkan Atilla, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, sorunlarını ve taleplerini dinledi. Herkesi kucaklayan anlayışla hizmet ettiklerini belirten Başkan Atilla, "Diyarbakır'ımızın her noktasına giderek hemşehrilerimizin değerli görüşlerini alıyoruz. Hemşehrilerimizi can kulağıyla dinlemek için şehrimizin her yerine sürekli gidiyoruz. Biz göreve geldiğimiz ilk günden şunu dedik 'Şehrimizi, bu şehirde yaşayanlarla yönetiyoruz.' Hemşehrilerimiz bizler için çok değerlidir" dedi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:09 Kaynak: İHA
Ricardo Quaresma, Beşiktaş'a İkinci Kez Veda Ediyor
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi
Karadeniz'de PKK'ya Geçit Yok! Yayla Evleri Didik Didik Arandı