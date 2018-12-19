Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Engelli Dostu Belediyecilik Yapıyoruz"

Başkan Atilla: "Engelli Dostu Belediyecilik Yapıyoruz"

1 saat önce

Engellilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcilerini makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Engelli dostu belediyecilik yapıyoruz" dedi.

Başkan Atilla:
Engellilere yönelik çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşları temsilcilerini makamında ağırlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Engelli dostu belediyecilik yapıyoruz" dedi.

Umut Var Derneği Başkanı Levent Baykara ve Zihinsel Engelliler Derneği Diyarbakır Şube Başkanı Güler İnan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Konuklarıyla makamında bir süre görüşen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin engellilere yönelik çalışmalarını istişare etti. Büyükşehir Belediyesi'nin engellilerin yaşamını kolaylaştıracak çalışmalar yaptığını belirten Başkan Atilla, şöyle konuştu: "Ulaşımda engelliler için otobüslerimizde özel donatılarımız bulunuyor. Engelli şarj istasyonlarımız, trafikte sesli uyarı ikaz sistemi engellerimize hizmet vermeye devam ediyor. Kayapınar ilçemizde engelli hemşehrilerimizin faydalanacağı 'Engelsiz Kampüs' çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayacağız. Burada değerli engelli kardeşlerim, sosyal aktivite imkanlarının yanı sıra farklı alanlarda mesleki eğitimler alabilecek, hobilerini sürdürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak engelli hemşehrilerimizin her zaman yanındayız. Engelli dostu belediyecilik yapıyoruz."

İnan ve Baykara ise Başkan Atilla'ya engellilere verilen destekler ve hizmetler için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 05:00 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel
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