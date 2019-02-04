Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Hizmetkar Olmaya Geldik"

Başkan Atilla: "Hizmetkar Olmaya Geldik"

48 dakika önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Yukarı Nasırlılar, Bozek, Alköy, Alangör, Geyiktepe mahallelerinde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Size hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Başkan Atilla:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Yukarı Nasırlılar, Bozek, Alköy, Alangör, Geyiktepe mahallelerinde vatandaşların görüşlerini ve taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, "Size hizmetkar olmaya geldik" dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesine bağlı mahallelerde vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile birlikte Yukarı Nasırlılar Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret etti. Talepleri ve önerileri dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin projelerini anlattı. Daha sonra Bozek Mahallesi'ne geçen Başkan Atilla, vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Ardından Alköy Mahallesi'ne giden Başkan Atilla, kıraathanede vatandaşlarla Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Alangör'de vatandaşları ziyaret eden Başkan Atilla, vatandaşlardan Büyükşehir Belediyesi'nin beklentilerini sordu. Geyiktepe Mahallesi'nde vatandaşların misafiri olan Başkan Atilla, bir süre vatandaşlarla görüştü.

Vatandaşlara belediyeciliğin her alanında hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını belirten Başkan Atilla, "Bu şehirde herkesin sesine kulak veriyoruz. Size hizmetkar olmaya geldik. Sizin taleplerinize göre çalışmalarımıza yön veriyoruz. Vatandaşların isteği doğrultusunda hareket ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat etmesi için çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Belediyeciliğin her alanında vatandaşlarımız için büyük hizmetleri gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demeden şehrimizi güzelleştirmek için ekiplerimizle sahadayız" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya ilgisinden dolayı teşekkür ettiklerini belirterek, her an vatandaşla beraber olan Cumali Atilla'nın kentte önemli projeleri hayata geçirdiğini ifade etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:43 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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