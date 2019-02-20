Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Muhtarlarla İstişareyi Önemsiyoruz"

Başkan Atilla: "Muhtarlarla İstişareyi Önemsiyoruz"

1 saat önce

Diyarbakır Yenişehir ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumali Atilla, muhtarlarla istişareyi önemsediklerini söyledi.

Başkan Atilla:
Diyarbakır Yenişehir ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Cumali Atilla, muhtarlarla istişareyi önemsediklerini söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesinde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısı düzenledi. Büyükşehir Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıya Başkan Atilla'nın yanı sıra Diyarbakır Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Demir ve Yenişehir ilçesinde görev yapan muhtarlar katıldı. Muhtarların sorunlarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını anlattı. Muhtarların görüşlerine önem verdiklerini belirten Başkan Atilla, "Muhtarlarla istişareyi önemsiyoruz. Muhtarlarımızla sürekli bir araya gelerek projelerimizi şekillendiriyoruz. Her mahalleye aynı hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Muhtarlarımız mahallerinin sorunlarını bize ilettiğinde ekiplerimizi yönlendirerek çözüm buluyoruz. Vatandaşlarımızın en iyi hizmeti alması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Şehrimizde görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantılarına devam edeceğiz" dedi.

Muhtarlar ise Başkan Atilla'ya Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmaları için teşekkür etti. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:45 Kaynak: İHA

Diyarbakır Yenişehir, Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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