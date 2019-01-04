Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'nın Eşi Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret

Başkan Atilla'nın Eşi Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Bağlar 2 nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Başkan Atilla'nın Eşi Lütfiye Atilla'dan Adem'e Ziyaret, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla'nın eşi Lütfiye Atilla, Bağlar 2 nolu Aile Destek Merkezi'ni (ADEM) ziyaret etti.

Merkezde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi alan Atilla, kurslarda eğitim alan kadınlarla görüşerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Atilla ziyarette, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çocuklara armağan edilmek üzere hazırlanan, kıyafet ve ayakkabıdan oluşan paketleri dağıttı.

ADEM yetkilileri de ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, yapılan yardımlardan dolayı Atilla ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Atilla'ya ziyaretinde Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Handan Eker de eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 04:08 Kaynak: AA

Bağlar, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakır, Güncel
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