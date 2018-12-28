Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'nın Hani İlçesini Ziyareti

Başkan Atilla'nın Hani İlçesini Ziyareti

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe ziyaretleri kapsamında Hani ilçesini ziyaret etti.

Başkan Atilla'nın Hani İlçesini Ziyareti, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe ziyaretleri kapsamında Hani ilçesini ziyaret etti.

Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk'la görüşen Atilla, Soğukoluk'a görevinde başarılar diledi. Soğukoluk da ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür etti.

Atilla daha sonra Hani ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve talepleri dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:04 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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