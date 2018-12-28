Başkan Atilla'nın Hani İlçesini Ziyareti

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe ziyaretleri kapsamında Hani ilçesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe ziyaretleri kapsamında Hani ilçesini ziyaret etti.



Hani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turan Soğukoluk'la görüşen Atilla, Soğukoluk'a görevinde başarılar diledi. Soğukoluk da ziyaretten dolayı Atilla'ya teşekkür etti.



Atilla daha sonra Hani ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorunlarını ve talepleri dinledi.

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