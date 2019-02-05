Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi

Başkan Atilla Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde pazar esnafının taleplerini dinledi.

Başkan Atilla Pazar Esnafıyla Bir Araya Geldi, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis semtinde pazar esnafının taleplerini dinledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Yenişehir ilçesi Ofis semt pazarında esnafa hayırlı işler diledi. Pazarı gezen Başkan Atilla, esnafın ve vatandaşların görüşlerini dinledi. Başkan Atilla esnafın sorunlarının çözülmesi için Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerine talimat verdi. Büyükşehir Belediyesi'nin her alanda çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan Başkan Atilla, "Büyükşehir Belediyesi olarak hem pazarcı esnafına hem de hemşehrilerimize güvenli ve huzurlu alışveriş ortamı sağlamak için çalışıyoruz. Hemşehrilerimize kaliteli hizmet vermenin gayreti içerisindeyiz. Hemşehrilerimizin görüşleri doğrultusunda yaptığımız çalışmalar devam ediyor" dedi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:58 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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