Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla: "Şehrimizin Her Noktası Bizim İçin Çok Önemlidir"

Başkan Atilla: "Şehrimizin Her Noktası Bizim İçin Çok Önemlidir"

2 saat önce

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, şehrin her noktasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Başkan Atilla:
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesine bağlı Gürdoğan Mahallesi'nde vatandaşları ziyaret eden Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, şehrin her noktasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekil Cumali Atilla, Yenişehir ilçesine bağlı Seyrantepe semtinde bulunan Gürdoğan Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Karabulut ailesine konuk olan Başkan Atilla, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarıyla ilgili istişarede bulundu. Diyarbakır'a hizmet etmekten onur duyduklarını belirten Başkan Atilla, "Gece gündüz demeden kadim şehir Diyarbakır için çalışıyoruz. Şehrimizin her noktası bizim için çok önemlidir. Hemşehrilerimizle sürekli iç içeyiz. Sokakta karşılaştığımız her ferdin görüşünü dikkate alıyor, ona göre çalışıyoruz. Yaptığımız projelerle şehrimizin çıtasını yükseltmek için gayret ediyoruz. Her hizmetimizi hemşehrilerimizin mutluluğu için yapıyoruz" dedi.

Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya yapılan çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, "Bizi gönülden dinliyorsunuz. Her vatandaşa samimi yaklaşımınız ve çalışma azminiz, sorunlara kalıcı çözümler getiriyor. Hizmetleriniz için minnettarız" diye konuştu. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:55 Kaynak: İHA

Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
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