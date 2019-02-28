Başkan Atilla Silvan'da

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Silvan ilçesini ziyaret etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Silvan ilçesini ziyaret etti.



Beraberinde AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal ile geldiği Silvan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunan Atilla, yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.



Her ilçede vatandaşın ihtiyacına göre projeleri uygulamaya geçirdiklerini aktaran Atilla, "Hemşehrilerimizle gönül bağımızın eseri olarak belediyecilikte daha önemli yatırımlara imza atacağız." dedi.





Yeni "kasaplar çarşısı" yapılacağını müjdeleyen Atilla, esnafın ihtiyacına uygun inşa edecekleri çarşıyla daha modern ortamda vatandaşın alış veriş yapacağını kaydetti.



Atilla daha sonra Silvan Kaymakamı Adem Çelik'i makamında ziyaret etti.

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