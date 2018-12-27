Başkan Atilla: "Sur İlçemiz İhya Ediliyor"
56 dakika önce
Sur ilçesinde vatandaşların taleplerini dinleyen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hükümetimizin çalışmalarıyla Sur ilçemiz ihya ediliyor" dedi.
Sur
ilçesinde vatandaşların taleplerini dinleyen Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, "Hükümetimizin çalışmalarıyla Sur ilçemiz ihya ediliyor" dedi.
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Tarihi Sur ilçesinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi, esnafa hayırlı işler diledi. Esnafların sorunlarını da dinleyen Başkan Atilla, çay ocağında vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Sur ilçesinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Atilla, "Hükümetimizin çalışmalarıyla Sur ilçemiz ihya ediliyor. Devletimizin yaptığı projelerle Sur ilçemizde büyük değişimler yaşandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'ın talimatları doğrultusunda tarihi ilçemize önemli yatırımlar yapıldı. Biz de değerli esnaflarımızı ve hemşehrilerimizi ziyaret ederek Sur için istişarede bulunduk. Taleplerini tek tek not aldık. Tarihi ilçemizin daha iyi konuma gelmesi için yapılacakları konuştuk. Devletimizin tüm imkanlarını hemşehrilerimiz için seferber ediyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarını çözmek için ekiplerimiz canla başla çalışıyor. Kadim şehrimize hizmet etmekten onur duyuyoruz" dedi.
Vatandaşlar ise Başkan Atilla'ya ilgisinden ve Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından dolayı teşekkür etti. - DİYARBAKIR
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 04:02 Kaynak: İHA
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