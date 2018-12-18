Başkan Atilla'ya Ziyaret
2 saat önce
Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz Bay ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Güneydoğu Spor Yazarları Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz
Bay ve yönetim kurulu üyeleri, Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Başkan Atilla, ziyarette belediye olarak yürüttükleri çalışmaları anlattı.
Spora destek verdiklerini ifade eden Atilla, "Büyükşehir Belediyesi olarak yeni yaptığımız spor alanları ve düzenlediğimiz kurslarla farklı yaşlardan hemşehrilerimizi spora teşvik ediyoruz. Amatör ve profesyonel sporculara maddi ve manevi her türlü katkıyı sunmaya çalışıyoruz. Şehrimizde sporun gelişmesi için projelerimiz sürüyor." diye konuştu.
Bay, Başkan Atilla'ya spora verdiği destekler için teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:53 Kaynak: AA
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