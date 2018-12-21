Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'ya Ziyaretler

Başkan Atilla'ya Ziyaretler

11 saat önce

Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

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Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.

Başkan Atilla'yı makamında ziyaret eden Bektaş, Atilla ile bir süre görüştü.

Atilla, ziyaret dolayısıyla Bektaş'a teşekkür etti.

Bektaş ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:08 Kaynak: AA

Diyarbakır, Ahmet Bektaş, Mardin, Güncel
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