Başkan Atilla'ya Ziyaretler
11 saat önce
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Mardin
Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş
, Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti.
Başkan Atilla'yı makamında ziyaret eden Bektaş, Atilla ile bir süre görüştü.
Atilla, ziyaret dolayısıyla Bektaş'a teşekkür etti.
Bektaş ise Atilla'ya çalışmalarında başarılar diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 07:08 Kaynak: AA
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