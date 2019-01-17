Son Dakika Haberleri: Başkan Atilla'ya Ziyaretler

Başkan Atilla'ya Ziyaretler

1 saat önce

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ve vakıf üyeleri ile iş adamı Saki Kalender nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkan Atilla'ya Ziyaretler, System.String[]
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ve vakıf üyeleri ile iş adamı Saki Kalender nezaket ziyaretinde bulundu.

Makamda gerçekleşen ziyarette Atilla, çalışmalarla ilgili görüştü.

Atilla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elçi ve vakıf üyeleri ile Kalender'e teşekkür etti.

Elçi ve Kalender de Atilla'ya çalışmalarında başarı diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:50 Kaynak: AA

Diyarbakır, Güncel
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