Başkan Atilla'ya Ziyaretler
1 saat önce
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ve vakıf üyeleri ile iş adamı Saki Kalender nezaket ziyaretinde bulundu.
Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı, Medrese Alimleri Vakfı Başkanı Tayyip Elçi ve vakıf üyeleri ile iş adamı Saki Kalender nezaket ziyaretinde bulundu.
Makamda gerçekleşen ziyarette Atilla, çalışmalarla ilgili görüştü.
Atilla, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Elçi ve vakıf üyeleri ile Kalender'e teşekkür etti.
Elçi ve Kalender de Atilla'ya çalışmalarında başarı diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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